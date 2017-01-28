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«Сегодня ночью не стало моего Папы»: ушел из жизни Александр Тиханович

28.01.2017 - 13:22

Новости Беларуси. На 65-м году жизни скончался народный артист Беларуси Александр Тиханович. 

О том, что большое и доброе сердце Александра Григорьевича перестало биться, в субботу утром сообщила его дочь Анастасия.

Анастасия Тиханович (запись в социальных сетях. Орфография и пунктуация сохранены): 
Сегодня ночью не стало моего Папы... Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел, завершилась радостной встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное. Пусть Боженька примет тебя в своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.


Источник фото: vk.com/id8374455

Его знали во всех уголках мира, а он бесконечно любил свой Минск.

В самом сердце города он вырос, здесь же перестало биться его сердце глубокой зимней ночью, когда над его Минском падал снег. 

Александр Тиханович с дочерью

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