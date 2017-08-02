Новости Беларуси В самом южном хозяйстве страны комбайны не глушат с рассвета и до позднего вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Комаровке» успели сделать многое: с урожайностью в 45 центнеров с гектара убрали рапс, 63 – ячмень.

На очереди пшеница. Набранные темпы здесь не сбавляют даже в +35ºС, а уборочную планируют закончить уже к 10 августа.

Юрий Менделев, главный агроном ОАО «Комаровка»:

Секрет один – строгое соблюдение технологии выращивания сельхозкультур. Ну и с душой выращивать, относится к растениям. Растение – живое существо, оно, естественно, и отдачу будет давать.