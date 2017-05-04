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«Секрет в батарейках, которые стоят в будильнике»: программа «Утро. Студия хорошего настроения» на выставке «СМИ в Беларуси»

04.05.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Ярко, эмоционально и бодро презентовали 4 мая мои коллеги программу «Утро. Студия хорошего настроения» на выставке СМИ. Главными лицами стенда стали ведущие и журналисты проекта СТВ. Приятный ажиотаж у зрителей нашего телеканала вызвали творческие конкурсы – песни и танцы заряжали энергией посетителей несколько часов. Кроме того, любой желающий мог попробовать себя в роли репортера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Меженный, ведущий СТВ:
Секрет в батарейках, которые стоят в будильнике. И как сказали в социальных сетях, ведущие утренних программ очень много получают, им хватает на хорошие продукты, что позволяет им быть бодрыми и веселыми.

Немало сюрпризов для гостей форума подготовили и спортсмены нашего телеканала. Уже чуть более часа на выставке мои коллеги соревнуются со зрителями в знаниях спортивных новостей.

«Секрет в батарейках, которые стоят в будильнике»: программа «Утро. Студия хорошего настроения» на выставке «СМИ в Беларуси»

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