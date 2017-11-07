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Секретарь ЦК КПБ о 7 ноября: праздник, благодаря которому белорусский народ впервые за свою историю начал строить государственность

07.11.2017 - 15:11

Новости Беларуси. Мероприятия по случаю столетнего юбилея Великого Октября прошли 7 ноября по всей стране. По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске на площади Независимости собрались десятки приверженцев идеи Октября, чтобы возложить венки к подножью вождя пролетариата.

Георгий Атаманов, второй секретарь ЦК КПБ:
Этот тот праздник, благодаря которому белорусский народ впервые за всю свою историю начал строить свою, национальную, белорусскую государственность.

Алексей Камай, председатель Совета КПБ:
Самое главное достояние, что это народовластие, это социальная справедливость, это дружба людей, это взаимоотношения, это помощь. Вот что принес нам Октябрь. На этой основе единый народ бывшего Советского Союза победил в годы Великой Отечественной войны, и мы построили мощное социалистическое государство. Да, были просчеты. Были недостатки. Но они мизерные в сравнении с тем, что мы сделали и чего достигли наши деды, прадеды, наши мамы, папы и что мы сейчас имеем.

Во многих городах Беларуси к знаковому дню подготовлены мероприятия. Алым цветом гвоздик и развивающихся флагов зацвели тематические памятники и монументы. В Минске проходят экскурсии по местам Октябрьской революции, например, в доме-музее І съезда РСДРП, который уцелел во время бомбежек Великой Отечественной войны.

Секретарь ЦК КПБ о 7 ноября: праздник, благодаря которому белорусский народ впервые за свою историю начал строить государственность

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