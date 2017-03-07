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Секреты красоты из СССР: чем наводили красоту советские женщины?

07.03.2017 - 13:01

Быть обаятельной, привлекательной и жутко нравиться мужчинам! В советское время девушкам было не так то просто подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Красота в то время требовала не только жертв, но и много времени.

Сейчас от разнообразия баночек на прилавках магазинов глаза разбегаются. А несколько десятилетий назад, например, кисточки для макияжа были на вес золота. Выбор между подводкой и карандашом для глаз даже не стоял. А тени и помады не отличались разнообразной палитрой цветов. Дефицит инструментов красоты и молодости заставлял женщин идти на различные ухищрения.

В качестве основы для макияжа девушки изловчились использовать театральный грим, смешанный с вазелиновым маслом. Позже появился первый тональный крем, но и он покрывал кожу толстым неестественным слоем. Тени для век буквально добывались из художественных мелков. Их крошили и разбавляли водой. Но чаще всего на советских красавицах можно было заметить заграничные голубые тени.

Укладывать мужчин штабелями у ног одним взмахом ресниц советским дамам помогала знаменитая тушь в брусочке «Ленинградская». Перед применением её нужно было увлажнить и многие использовали для этого … слюну. Отсюда народное название – тушь-“поплюйка”. Для густоты между слоями накладывали пудру и разделяли склеенные ресницы иголкой.

Яркая помада шла в ход и для подрумянивания щёк. Модный образ дополнялся всевозможными начёсами и завивками.

Чёлки и чубы «ставились» на сахарную воду, от чего расчесать волосы потом удавалось с большим трудом. Арсенал красоты в СССР был скудным, но фантазия женщин по созданию подручных материалов не имела границ. Поэтому остаётся только удивляться их уловкам.

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