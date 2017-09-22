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Секреты приготовления ароматных солений: аджика из слив

22.09.2017 - 12:28

В нашей рубрике продолжаем раскрывать секреты приготовления ароматных солений. Сегодня одним любопытным рецептом зимней консервации с нами поделится хозяйка Татьяна Мельникова.

Cогласитесь, зимой у нас часто меняются вкусовые предпочтения: нам хочется то сладенького, то остренького. Приготовим ароматную аджику по очень интересному рецепту. Для того нам понадобится сливы – 1 кг., сладкий перец, перец чилли, соль, сахар, две головки чеснока и приправа хмели-сунели.

Первым делом отделяем сливы от косточек. И в кипящую воду отправляем ягоды на несколько минут

На 1 кг. слив по рецепту вам понадобится 5 сладких и 3 острых перчика-чили.  Разрезаем их на небольшие дольки.

Сюда же засыпаем приправу – достаточно 15 граммов, крошим 2 головки чеснока. Не забываем добавить 1 ч. ложку соли и 2 столовые – сахара. Взбиваем. Кстати, альтернативой блендеру может послужить мясорубка.

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