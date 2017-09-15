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Секреты приготовления ароматных солений: варение из кабачков с цитрусовыми нотками

15.09.2017 - 14:22

В нашей рубрике продолжаем раскрывать секреты приготовления ароматных солений. Сегодня одним интересным рецептом с нами поделится мама в декрете – Ирина Каравайчик.

 

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