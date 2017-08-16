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Сельхозпредприятие «Кухчицы» первым в Минской области завершил жатву

16.08.2017 - 17:47

Новости Беларуси. Сельхозпредприятие «Кухчицы» – это в Клецком районе – первым в области завершила жатву. Всего в районе намолотили более 80 тысяч тонн зерна, без учета подсобных хозяйств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность здесь – почти 50 центнеров с гектара. И это третья позиция в области, после Несвижского и Дзержинского районов.

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района:
Конечно, я доволен результатом нашей работы в этом году. Конечно, не все, что было задумано, осуществилось, но, тем не менее, сегодня у нас валовый сбор порядка 12 тысяч тонн. Это почти 2000 тонн плюса к прошлому году, при средней урожайности 58 центнеров на круг, поэтому результат хороший.

Комбайны «Кухчицев» оставили хлебные поля, однако работа с урожаем-2017 на этом не закончена. Зерно необходимо высушить, довести до кондиции. В хозяйстве – три сушильных комплекса, позволяющих обработать за сутки до 700 тонн зерна.

Андрей Комаров, оператор зерносушильного комплекса сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района:
Нормально прошли по ячменю – на пиво сдали. Сейчас у нас пшеница. За время уборки можно заработать неплохо. Комбайнеры тоже довольны. Просушили в этом году. Уже у нас 5300 где-то.

Всего по области намолотили 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Больше всех насыпали в закрома Слуцкий, Несвижский и Копыльский районы. Кстати, в Слуцком – и первый экипаж 3-тысячников.

Сельхозпредприятие «Кухчицы» первым в Минской области завершил жатву

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