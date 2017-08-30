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Сельхозпроизводители начали поставку овощей нового урожая на рынки в магазины Минска

30.08.2017 - 20:33

Новости Беларуси. Щедрый урожай – выгодные предложения. Сельхозпроизводители начали поставку овощей нового урожая на рынки и в магазины столицы, а цены на витаминную продукцию снизились на 50-70%. Значительно подешевел картофель, огурцы, томаты и ранняя капуста. При этом торговые надбавки не превышают 25%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анжела Баранович, начальник службы организации рыночной торговли Комаровского рынка:
С наступлением сезона массового сбора урожая повысилась конкуренция среди продавцов. Это вытеснило в большей части импортную продукцию. Это формирует более низкие цены по сравнению с июлем.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Для предоставления сельхозпроизводителям наибольших возможностей для реализации своей продукции минчанам на территории Минска с 15 сентября будет выделено 200 площадок на безвозмездной основе, где любое физическое лицо либо юридическое сможет продавать продукцию, выращенную самостоятельно.  

Кстати, с 16 сентября в столице стартует сезон больших осенних сельскохозяйственных ярмарок, где можно будет запастись овощами и фруктами по выгодной цене.

Сельхозпроизводители начали поставку овощей нового урожая на рынки в магазины Минска

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