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Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут работу с середины сентября

31.08.2017 - 09:09

Новости Беларуси. Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут работу с середины сентября. В городах для продажи урожая крестьянских и фермерских хозяйств будут выделены специальные площадки, а также обустроены места и для выездной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводится такие базары будут вплоть до ноября. А чтобы обеспечить население овощами в межсезонье, в областях и Минске будут созданы стабилизационные фонды продуктов растениеводства. На хранение закладывается картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, выращенные в Беларуси.

На внутренний рынок страны ежегодно поставляется около 350 тысяч тонн свежих овощей, 160 тысяч тонн картофеля, 370 тысяч тонн фруктов, плодов и ягод.

Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут работу с середины сентября

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