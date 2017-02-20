новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Семь дней – по-белорусски: Неделя родного языка началась по всей стране

20.02.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Как минимум семь дней будем говорить по-белорусски. Неделя родного языка началась по всей стране. Она проходит под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня в мире говорят на более чем 6 тысячах языках. Белорусский язык считается одним из самых мелодичных.

Уже в 2017 году наши ученые представят инновационный проект по изучению «мовы». Так, электронный ресурс позволит не только оптимизировать научные исследования, но и работу редакторов, учителей и всех, кто связан с национальным словом. Там можно будет найти оцифрованные тексты белорусских авторов. Поможет ресурс и иностранцам в изучении нашего национального языка.

Не помешал бы он и китайцу Яше Ван. Парень уже 10 лет живет в Беларуси. Он не только много путешествует по нашей стране, рисует, но даже пишет стихи на уже втором родном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яша Ван, (Китай):
Мне очень нравится белорусский язык, он очень мелодичный. Я часто слушаю радио, в котором говорят на белорусским языке. Слушаю оперы, концерты академической музыки, спектакли, дискуссии известных творческих личностей на культурологические темы. Я думаю, что белорусский язык может считаться предметом искусства.

Мероприятий на эту неделю запланировано много. Так, уже 21 февраля знатоки колосовского наследия смогут проверить свои знания. В День родного языка в музее народного поэта они будут писать большой диктант. Выбор места не случаен: Якуб Колас воспевал мову на протяжении всей своей жизни, а за несколько дней до смерти написал знаменитое письмо-призыв.

Книги

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юрий Дорогокупец, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Этикетки на белорусском языке: более 200 обращений с просьбами рассмотреть подобную возможность поступило в парламент
От «тарашкевицы» до современности: ведущие языковеды Беларуси, СНГ и Европы собрались в Минске на международной конференции
От «тарашкевицы» до современности: ведущие языковеды Беларуси, СНГ и Европы собрались в Минске на международной конференции
Словарь
«Это всегда располагает»: как лингвистические познания белорусов помогают продвигать страну во всем мире
IV Фестиваль языков проходит в Минске
IV Фестиваль языков проходит в Минске: в белорусской столице звучат 55 языков мира
Билборд
Международный день родного языка отмечается 21 февраля в мире: какая роль отведена в нашей стране мове
Лидия Семешко, Рубен Бивальд, Родослав Калета
Международная летняя школа белорусистики завершает свою работу в Республиканском институте высшей школы
30 студентов из разных стран приехали в Минск для изучения белорусского языка
30 студентов из разных стран приехали в Минск для изучения белорусского языка
Александр Гордей, переводчик, доктор филологических наук
Переводчик: За 5 минут переводчик на высшем уровне выкладывается так, как грузчик в течение 3-4 часов, таская грузы
Все новости по теме Язык
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru