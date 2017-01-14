новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Семь тысяч кормушек на 90 зверей: в Налибокской пуще показали условия зимовки животных

14.01.2017 - 19:49

Новости Беларуси. В поддержке в эти холодные и снежные дни нуждаются четвероногие обитатели лесов. В белорусских лесхозах организовали зимнюю подкормку диких животных. Рацион для косуль, оленей, зубров подобран исключительно из клетчатки и углеводов. Но, к сожалению, нередко они и сами становятся добычей хищников.

Василий Гурков, директор Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»:
И видим на этой дороге лесной след волка. Семейная пара здесь обитает.

Налибокская пуща. Лес почти 90 тысяч гектаров. Здесь живут полсотни волков. Ученые считают, что для пущи это много – для них не хватает добычи. За год волку нужно полторы тысячи тонн мяса. Экосистема работает тонко – оленей и косуль на пропитание не хватает, волки выходят в деревни, пугая их жителей. На помощь приходят охотники. За 2016 год отловили почти две тысячи серых. Это и есть управление живой природой в заказнике.

А вот это ловчее поле. Сюда ежедневно заглядывают олень, косуля, лось, возможно, даже дикий кабан. Подкармливают специалисты здесь животных солью, на кормовом столике кукуруза. И принцип действия такого поля очень прост.

Юрий Рудович, старший егерь Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»:
Зверь дотронется до этой лески, натянет ее – срабатывает на сторожке, сорвется.

Журналистов пригласи под Налибоки, чтобы показать две вещи. О животных заботятся и от животных защищают. Все живем бок о бок. Огороженная территория, корм, специальный механизм ловушки. Зверей ловят прежде всего зимой, после отправляют в центр по отлову и передержке диких животных.

Сергей Шестаков, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Сам центр предназначен, на территории республики популяция оленя благородного распространена неравномерно. Необходимое количество оленей мы ловим, отправляем и расселяем на другие территории по республике.

Минувшие морозы и морозы будущие убивают зверей в пуще. Раз территория общая, то нужно помогать. Лесхозы подкармливают косуль и оленей, а еще зубров. В Налибокской пуще их не меньше, чем в Беловежской. С лета готовят сено, корнеплоды и зерно. Побольше клетчатки и углеводов. Во всем лесу 7 кормушек на 90 зверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Гурков, директор Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»:
Для них в этом году мы заготовили более 100 тонн силоса в упаковке, высокого качества, более 40 тонн зерновых, 20 тонн корнеплодов.

Журналисты провели в лесу почти весь день, прошли по снегу не один километр, увидели десяток зверей. Кормили сами и смотрели, как это делают егеря. Интересно, что такая работа самая результативная. Посчитав поголовье, проще понять, как и кому помогать, ведь через неделю вновь будет морозно.

Семь тысяч кормушек на 90 зверей: в Налибокской пуще показали условия зимовки животных

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Зубры
Богатое клетчаткой и углеводами меню: в белорусских лесхозах организовали зимнюю подкормку диких животных
Пережила своего друга всего на полгода: история рысей из войсковой части 3214
Пережила своего друга всего на полгода: история рысей из войсковой части 3214
Рысь пришла за помощью к людям в Городокском районе. Источник фото: garadvest.by
Раненная рысь пришла за помощью к людям в Городокском районе
Почему животные-альбиносы не выживают в дикой природе?
В одном из заповедников Канады лоси атакуют машины и слизывают с них соль
В одном из заповедников Канады лоси атакуют машины и слизывают с них соль
Волчий след
Убитые собаки и опасность для школьников: волки держат в страхе жителей деревни Повитье Кобринского района
Видеофакт: игуана убегает от множества змей
Видеофакт: игуана убегает от множества змей
Когда бобры не добры: сколько стоит выселить из своего сада хвостатого оккупанта
Когда бобры не добры: сколько стоит выселить из своего сада хвостатого оккупанта
Все новости по теме Дикие животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru