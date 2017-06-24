Семье с месячным младенцем удалось спастись от оползня, похоронившего деревню в Китае

Новости Китая. 200 человек пропали без вести: на деревню в китайской провинции Сычуань сошел оползень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горные породы похоронили 46 домов.

На месте природной катастрофы идут поисково-спасательные работы, в них участвуют более 500 спасателей, а также пожарные и медики.

Задействована тяжелая техника.

Однако пока найти удалось лишь тела двоих местных жителей.

По счастливой случайности верной смерти удалось избежать семье с месячным младенцем. Родители бежали из селения после первого камнепада с гор.