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Семинар, посвященный работе ЖКХ, открывается в Минске 19 октября

19.10.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Работа жилищно-коммунального хозяйства. 19 октября в Минске начинает работу семинар, посвященный одному из самых обсуждаемых вопросов уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем примут участие все структуры, так или иначе отвечающие за работу одного большого механизма под названием ЖКХ. Новые подходы в отрасли, снижение затрат и повышение качества обслуживания населения, а также мировой опыт – все это главные темы встречи.

Итог большому разговору подведут завтра, 20 октбря. Планируется, что участие в пленарном заседании республиканского семинара примет Александр Лукашенко.

Семинар, посвященный работе ЖКХ, открывается в Минске 19 октября

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