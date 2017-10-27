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«Семья – это один дух, поддержка, любовь»: лучшая семья Беларуси о победе в конкурсе

27.10.2017 - 21:30

Новости Беларуси. Статус – лучшие! 27 октября в столице прошел финал третьего республиканского конкурса «Семья года». Интрига разрешилась и первая строчка в топе у семьи Петрушко из Калинковичей.

Семья Петрушко, победители конкурса «Семья года-2017»:
Семья – это один дух, одни цели, желания, поддержка, любовь.

Семья Петрушко воспитывает шестерых детей от 19 до 2 лет. Кроме того, несколько лет назад мама была удостоена ордена Матери. 

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Популяризация крепкой семьи, которая воспитывает хороших детей. Ответственность отца и матери за воспитание детей. Крепкая, полная и большая семья. Это цель конкурса – популяризировать семью.

За звание лучших боролось семь команд – по одной из каждого региона Беларуси. Примечательно и то, что в суперфинал попали все многодетные семьи. Кстати, количество многодетных семей в нашей стране ежегодно растет, сейчас таких больше 80 тысяч. Праздничная феерия под аккомпанемент семейного многоголосия. Конкурсанты показали свои домашние визитки, в которых рассказали и про историю своего рода, и о семейных обычаях. Но кроме красочного развлекательного шоу, участники со сцены рассказали и о важных социальных моментах, презентовав проект «Моя семья – моя страна».

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Подведение итогов года политики, которую глава государства в своих программах заложил, она скрупулезно, систематически выполняется по укреплению материнства, семьи, по созданию условий для того чтобы мы прирастали капиталом – это наш народ.

Те условия, которые созданы, чтобы многодетная семья имела моральную и финансовую поддержку, целый набор таких элементов в стране у нас присутствует.

В конце ноября в Беларуси пройдет национальный форум «Семья ХХІ века», который соберет психологов, педагогов, общественных деятелей. От взаимоотношений с родственниками до государственной поддержки –участники обсудят актуальные вопросы, с которыми сталкивается современная семья.

«Семья – это один дух, поддержка, любовь»: лучшая семья Беларуси о победе в конкурсе

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