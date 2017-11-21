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Семья футболиста Прокопенко о жизни в США: «Ухаживала за престарелыми людьми» и «Занимался бизнесом на земле»

21.11.2017 - 22:31

Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как складывалась ваша судьба? Долгое время вы жили в Соединённых Штатах и, наверное, вы даже граждане Соединённых Штатов?

Наталья Прокопенко:
Да.

Вы – американка.

Наталья Прокопенко:
Да. Американка. Но в душе я – белоруска.

Вы вслед за сыном там оказались?

Наталья Прокопенко:
Да. Мы вместе туда прилетели.

Но, всё равно, в душе я – белоруска.  

Дима, а как так получилось, что судьба забросила?

Дмитрий Прокопенко:
Мама заполняла на лотерею «зелёных карт» и повезло – мы выиграли, на семью мы их оформили. Но не в первый год, на второй год, по-моему, после оформления мы выехали. Изначально планировали, наверное, ненадолго – год-два, посмотреть, как за океаном живут люди.

Всегда интересна новая страна.

По приезду, всё-таки, начали немножко акклиматизироваться, встраиваться в эту новую жизнь. И Америка оказалась интересной страной, мы ездили по стране, изучали…

Наталья Прокопенко:
И затянуло как-то так.

Дмитрий Прокопенко:
Так получилось, что лет на 8-10 остались там. И уже, по прошествии этого времени, начали возвращаться домой, в Беларусь.

У Вас там, насколько мне известно, достаточно известный бизнес?

Дмитрий Прокопенко:
Я занимался разного рода деятельностью.

Бизнесом на земле, оффлайн, если говорить по-новому.

Последние 6-7 лет я занимаюсь бизнесом онлайн, что мне позволяет путешествовать по Европе, по странам СНГ и одновременно вести бизнес.

Наталья Никифоровна, чем Вы занимаетесь в Соединённых Штатах?

Наталья Прокопенко:
Я работала в социальной сфере по уходу за престарелыми и пожилыми людьми. Сейчас я вышла на пенсию.

Американская пенсионерка.

Наталья Прокопенко:
Да. Я – американская пенсионерка. Я – с белорусскими корнями, и со временем хочу вернуться в Минск.

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