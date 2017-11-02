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«Большая семья – это огромное счастье». В гостях у победителей конкурса «Семья года»

02.11.2017 - 13:34

Любовь, дружба и взаимопонимание. Вот три кита, на которых крепко стоит семья Петрушко из Калинковичей. Доказательством прочности их семейного фундамента стала победа в Республиканском конкурсе «Семья года». Заслужить это высокое звание было непросто, как-никак соперничать пришлось с лучшими семьями со всей страны. 

Уже после конкурса есть время подвести итоги. И ещё раз вспомнить семейную историю. А началась она в далёком 1998 году. Тогда Александр и Наталья даже подумать не могли, что у них будет шесть детей.

Большая семья – это огромное счастье. Сегодня Александр и Наталья воспитывают в детях, как творческое начало, так и спортивный дух. Глава семейства вот уже многие годы для своих чад не только любящий отец, но и строгий тренер. 

Плюс ко всему семья Петрушко очень музыкальная. Старшая дочь – преподаватель по классу фортепьяно. Не отстают и младшие и уже осваивают музыкальные инструменты. Потомукаждый раз, когда собираются за столом, обязательно поют. 

Глядя на каждого из них, понимаешь, как важно правильно выстраивать семейные отношения. Ведь с самого раненного возраста здесь знают, что семья – это самое дорогое, что есть у человека. 

В их доме царит атмосфера уюта и спокойствия, они точно знают, что такое любовь, и готовы всегда помочь друг другу. За что и получили высокое звание «Семья года». 

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Фото: instagram.com/ritadakota
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