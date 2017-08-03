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«Семья решила укрыться в этом автомобиле»: СК о гибели девочки во время бури в Вилейском районе

03.08.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Несчастный случай произошел в Вилейском районе из-за непогоды. В результате упавшего на автомобиль дерева погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетную семью из Молодечно стихия застала в дороге. Переждать решили в машине. В момент трагедии в салоне находились еще двое взрослых и четверо детей. По факту трагедии следователи проводят проверку, назначены экспертные исследования.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Девочка 2006 года рождения, ученица 6 класса, к сожалению, погибла от травм, которые произошли по трагической случайности. Следствием установлено, что многодетная семья отдыхала на автокемпинге. В момент резкого ухудшения погодных условий, сильный ветер, начался сильный дождь, град, семья решила укрыться в этом автомобиле.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь

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