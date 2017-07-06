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Сенатор Конгресса США: очень важная часть нашей внешней политики – взаимоотношения с Беларусью

06.07.2017 - 14:54

Новости Беларуси. На 26-й Парламентской сессии ОБСЕ Александр Лукашенко встретился с группой американских конгрессменов из состава самой многочисленной делегации. Общение длилось более часа по двум важным блокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый – летняя сессия ОБСЕ. Предложение Александра Лукашенко о возобновлении международного диалога – на площадке «Хельсинки-2» вызвало одобрение у большинства участников сессии в Минске.

Роджер Уикер, член Сената Конгресса США:
Нас очень порадовали ваши заявления вчера на церемонии открытия сессии. Я могу говорить от лица всех членов нашей делегации и Парламентской ассамблеи в целом. Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа. Вижу прекрасные возможности для положительных изменений и новых совместных достижений для Соединенных Штатов Америки и Республики Беларусь. Экономические и внутренние вопросы после выборов в ноябре получили у нас определенный приоритет. Однако мы постепенно обращаем наш взор на внешнюю политику, и очень важной ее частью будет являться взаимоотношение с Беларусью.

В последние несколько лет Минск и Вашингтон восстановили определенный уровень политического доверия. Но десятилетия санкций стали годами упущенных возможностей для белорусско-американских отношений. Александр Лукашенко готов наверстать это время и предлагает убрать барьеры в отношениях.

Во время встречи обсуждены вопросы нормализация двухсторонних отношений, участие американской стороны в ликвидации последствий ЧАЭС. Американские конгрессмены задали традиционный для иностранных гостей вопроса – какова позиция Президента Лукашенко в решении украинского кризиса? Сенаторы США особо отметили роль Беларуси и поблагодарили Президента за участие в мирном урегулировании Донбасского кризиса.  

Сенатор Конгресса США: очень важная часть нашей внешней политики – взаимоотношения с Беларусью

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