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Сенсации в мире литературы и искусства в газете «СБ. Беларусь сегодня»

05.04.2017 - 11:16

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк и Яна Врублевская, PR-менеджер телегида «Антенна-Телесемь».

Ольга Пасияк

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