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Сенсационная победа минского «Динамо» в Петербурге: как это было

20.12.2017 - 18:22

Новости Беларуси. В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» успешно стартовало в гостевой серии после международной паузы. Впервые с 2011 года в северной столице России динамовцами был повержен действующий обладатель кубка Гагарина – СКА. Армейцы отличились в матче первыми, гол на счету Ковальчука. Далее «зубры» дважды смогли забросить финскому стражу соперников Коскинену. Шайбы в активе Скилле и Коробова. Однако до финальной сирены минчане удержать победу так и не смогли.

Ковальчук поразил ворота Энрота и перевёл игру в овертайм.

В итоге, два очка увезти из Питера «Динамо» всё же удалось, наши парни были сильнее по буллитам 2:1. По ходу всей встречи белорусы заметно перебросали соперника, что не могло не броситься в глаза. Армейцы на игру вышли заметно расслабленными и не показали всю мощь своих атак.

За два месяца до конца регулярки они уже обеспечили себе место в плей-офф. Теперь отставание минчан от заветной восьмерки составляет 6 очков при одной игре в запасе. Следующий матч «зубры» проведут в Ярославле против местного «Локомотива».

Сенсационная победа минского «Динамо» в Петербурге: как это было

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