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Сергей Гармаш рассказал о роли Александра III в фильме «Матильда»

24.10.2017 - 22:30

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Видел анонс фильма «Матильда» и там Вы в мундире императора Александра III. Как вы считаете, это – уникальный человек? С точки зрения того, что он совершенно по-другому, в отличие от других императоров, относился к семейным ценностям. Во всяком случае, у Вашего героя есть даже фраза: «Я – единственный за 100 лет император, который никогда не жил с балеринами». Но в исторических справках о нём написаны очень лестные слова, в отношении его семьи.

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации:
Я бы не стал говорить, что человек, для которого семья – его жена, дети, близкие родственники – стоит во главе, почему это должно быть уникально? Это – нормально.

Это – хорошо.

Я не до такой степени исторически компетентен, чтобы рассказать Вам прямо много об Александре III, но, единственное могу сказать, что знал это ещё до съёмок картины – что, в общем-то, большинство историков склоняется к тому, что… Из династии, во всяком случае, Романовых вычисляет таких троих настоящих, пользуясь сегодняшним словом, менеджеров, которые сделали достаточно много для России. Это – Пётр I, Екатерина II и Александр III.  

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