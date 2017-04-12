новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Сергей Костюченко, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Республики Беларусь на СТВ

12.04.2017 - 10:36

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Костюченко, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сергей Костюченко

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ансамбль аккордеонистов «Аккорд» из Логойска примет участие в Областном конкурсе ансамблей учащихся детских школ искусств в Солигорске
Ансамбль аккордеонистов «Аккорд» из Логойска примет участие в Областном конкурсе ансамблей учащихся детских школ искусств в Солигорске
«Это не музыкальная школа и даже не факультатив». Где в Слуцке бесплатно учат играть на гитаре
«Это не музыкальная школа и даже не факультатив». Где в Слуцке бесплатно учат играть на гитаре
Артур Окуневич
Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство Полёта»: Не только в музыке, но и в любой жизненной ситуации очень важна поддержка!
Кевин Махогани
Романтик джаза Кевин Махогани: о первой любви, музыке и вдохновении
Игорь Задорожный
Солист Белгосфилармонии Игорь Задорожный: о концертной программе «Музыкальное путешествие из Парижа в Милан»
Музыкальная школа искусств № 10 им. Глебова удостоена премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»
Михаил Финберг
Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу – 70 лет!
Ирина Билык
Народная артистка Украины Ирина Билык: Артист должен быть искренним!
Все новости по теме Музыкальное искусство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru