﻿ Сергей Красный: «Мы каждому человеку, зная его генетические мутации, можем подобрать абсолютно точно лечение» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Сергей Красный: «Мы каждому человеку, зная его генетические мутации, можем подобрать абсолютно точно лечение»

11.12.2017 - 17:58

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Часто говорили о том, что именно в белорусской медицинской науке происходит определённые шаги в борьбе с самой страшной болезнью – раком. Как обстоят дела?

Сергей Красный, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, член-корреспондент НАН Беларуси:
Дела обстоят значительно лучше, чем ещё 15-20 лет назад. Во-первых, мы произнесли само слово «рак», которое раньше ещё было запрещено, вообще, для употребления. В последние годы резко изменилась оснащённость нашей онкологической службы, а, соответственно, и наши возможности в научных исследованиях. Среди этих исследований я бы отметил, в первую очередь, разработку программ скрининга злокачественных новообразований, которые при минимальных вложениях дают максимальный эффект.

Связанная с этим разработка минимально инвазивных вмешательств.

Незачем делать огромные операции, если мы выявили опухоль, которая полсантиметра или сантиметр в диаметре. Мы можем эндоскопически её удалить, и человек уже через несколько дней здоров.

Егор Хрусталёв:
Можно говорить, что это – чисто белорусские достижения?

Сергей Красный:
Конечно, нет. Мы просто идём в ногу с мировой наукой в этом направлении. Но здесь я ещё бы хотел отметить исследования, которые проводятся для тех, кто выявляется уже в запущенной стадии. Это, в первую очередь, молекулярно-генетические исследования.

Сегодня мы переходим от эпохи так называемой доказательной медицины к эпохе персонифицированной.

То есть, мы каждому человеку, зная его генетические мутации, мутации в опухоли, можем подобрать абсолютно точно лечение, которое будет эффективно именно для него.

Наука в Беларуси: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Батюков: «Пластическая хирургия – штучная специальность. К нам приезжают к конкретному специалисту»
VIII Съезд гематологов и трансфузиологов Республики Беларусь пройдёт 26-27 октября
«У меня есть автопарк, я позволяю его разбить»: лучшие врачи 2016 года о конкурсе, профессии и хобби
«У меня есть автопарк, я позволяю его разбить»: лучшие врачи 2016 года о конкурсе, профессии и хобби
«Одному улыбнёшься – скажет: «Какой-то доктор легкомысленный». Хирурги Минской области о своей работе
Александр Лукашенко поздравил всех медиков Беларуси с профессиональным праздником
Александр Лукашенко поздравил всех медиков Беларуси с профессиональным праздником
«Обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения»
«Сотрудника учреждения здравоохранения нужно приравнять к сотруднику милиции при исполнении»
Соцопрос белорусских врачей: 94% сталкивались с агрессией пациентов, 4% – с рукоприкладством
Все новости по теме Врачи Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru