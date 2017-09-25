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Сергей Красуцкий: «Милиция должна реагировать на преступления, а вот заниматься собачками, которых там две или пять…»

25.09.2017 - 20:12

Новости Беларуси. Люди жалуются милиционерам на соседей с большим количеством животных. Что думают об этом в МВД – одно из мнений высказал представитель ведомства во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:
Я думаю, по такому поводу больше, всё-таки, ЖЭСы получают, по собакам.

Конечно, какая-то часть приходит и к нам, потому что мы тоже имеем право вести административный процесс.

И, всё-таки, я хочу сказать, что, когда нас наделяли правом таким – составлять эти протоколы – всё-таки, вот для меня до сих пор непонятно, в чём же здесь роль милиции. Всё-таки, наверное, милиция должна реагировать на преступления, на какие-то тяжкие, что может повлечь последствия, а вот заниматься собачками, которых там две или пять... 

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

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