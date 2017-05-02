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Сергей Кухто о ситуации с Ханком и Поплавской: «Благодарен Эдуарду Семёновичу за то, что он вскрыл проблему»

02.05.2017 - 19:49

Новости Беларуси. Председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей в рамках ток-шоу «Что происходит» высказал своё мнение о запрете Эдуарда Ханка исполнять его песни Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской.

Сергей Кухто, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей:
Это – итог того, что мы долго жили вне правового поля, мы просто к этому привыкли. У нас накопился ряд привычек – мы можем пойти, взять и использовать, даже не подозревая, что это чьё-то. И вот сегодня мы за это расплачиваемся, за эти вот привычки. И вот, когда говорите: «Как с этим бороться?» Да, можно ужесточать законы. Да, можно что-то менять. Надо менять немножко в голове ситуацию, надо людям объяснять, что у каждого произведения есть автор или группа авторов. И они обязаны получить вознаграждение.

Любой телеканал, любой Дом культуры имеет право, как он считает, взять любое произведение и исполнять его у себя со сцены.

И потом, якобы заполняя рапортичку, якобы отдавая дань всем авторам, которые принимали участие в этом концерте. Это – уже нарушение, Егор. Это – уже нарушение. Потому что это исполнение может быть исковеркано. Перед исполнением надо спрашивать у авторов о возможности данного исполнения.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Сергей Александрович, Вы – председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей. То есть, Вы из 12 существующих прав намерены защищать сейчас одно.

Сергей Кухто:
Частного копирования.

Егор Хрусталёв:
Частного копирования. Кто будут Ваши клиенты? Кто будет получать вознаграждение?

Сергей Кухто:
Три категории: авторы, исполнители и, вообще, мы о них не говорим, вообще, мы о них забыли – производители. То есть, люди, которые производят пластинки, либо кино. То есть, это – тоже очень мощная аудитория.

Егор Хрусталёв:
Значит ли это, что авторы Беларуси существенно почувствуют прилив авторских?

Сергей Кухто:
Мне очень хотелось бы в это верить.

Надо убирать все эмоции, надо переходить в область юридическую.

Если мы с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня начнём заключать договора, где будем прописывать все взаимоотношения между авторами и исполнителями, композитором и автором текстов – поверьте, вот такого, как сейчас, не будет.

Егор Хрусталёв:
Так ведь всё подписывается и сейчас, исполнитель не может взять песню, не заплатив деньги. Сейчас мы столкнулись с ситуацией – с песней, которую все считали, любили… С людьми, которые находятся  в конфликте…. Весь народ белорусский, да и не только белорусский, обожает всем сердцем – безусловно, талантливейший, гениальный композитор, великолепные артисты, самые лучшие белорусские артисты. И мы вот в такой некрасивой ситуации. Как мы можем её разрулить?

Сергей Кухто:
Я, всё-таки, хотел бы, чтобы это не дошло до судебных каких-то решений. Надо выбирать представителей, чтобы они договаривались. Я благодарен Эдуарду Семёновичу за то, что он вскрыл проблему. И очень серьёзную.  

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