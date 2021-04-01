Сергей Лавров: «То, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды»

Испугались белорусского зайчика? Почему на «Евровидении» двойные стандарты и причём тут политика

Новости Беларуси. Кто бы мог подумать, что эти ребята из белорусских Барановичей наделают столько шума в Европе, причем сидя дома. Итак, новый скандал недели.

Песня «Про зайцев» тоже не подошла, соответственно, по заключению Европейского вещательного союза Беларусь на «Евровидение» не едет. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

В первой композиции «про дудочку», напомним, усмотрели политический подтекст. Что же не так с нашими зайцами, пояснить так и не смогли. И опять-таки, это было чистейшее решение ЕВС или же без помощи сетевых хейтеров и политиков здесь не обошлось?

Игорь Позняк:

Да, и еще любопытно, оценили ли и зайцев, и дудочку те, кто, скажем, невероятно профессионально играет на флейте, ну или предпочитает под нее танцевать? Мы же обязательно заносим в свой плейлист обе композиции.

Ну а что до «Евровидения», где сплошь, конечно же, классические и профессиональные подходы и к вокалу, и к облику исполнителей, в том числе и моральному, да – нашим зайчикам в этой компании как-то не место.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Говорят, какие думы, такие и песни. В европейском оплоте невероятной демократии додумались до того, чтобы музыку превратить в инструмент политики. На «Евровидение» не пустили нашу группу «Галасы ЗМеста».

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Евгений Пустовой:

К белорусским музыкантам дважды применяли двойные стандарты. Сначала борцам за чистоту «Евровидения» не понравилась белорусская композиция «Я научу тебя». Потом в поте лица барановичский квинтет бессонными ночами создал новый шедевр для «Евровидения». Но песня «Про зайцев» тоже не прошла фейс-контроль.

Евгений Пустовой:

Еще первая композиция «Галасов ЗМеста» оказалась музыкой стратегического значения – взорвала интернет. «Евровидению» – 65. Политизированные песни здесь звучали не раз. Те, что выгодны политическому бомонду Старого Света. Но композиция из Беларуси «Про зайцев» – это другое.

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Евгений Пустовой:

Мыльный пузырь лопнул. Внутри – запах нафталинового отношения к Беларуси. Самый пережеванный инструмент европейской демократии – санкции. Теперь и в музыке, которая не знает границ. На «Евровидении» – границ приличия. А сами организаторы хорошо дают гопака под дудку еврочиновников.

Евгений Пустовой:

Зато теперь понятно как по нотам, что такое демократия по-европейски. Разврат на сцене – можно, а песню «Про зайцев» – нельзя. Если из-за зайцев им так стало страшно, то только можно представить себе реакцию ЕС на полонез в белорусском исполнении.

Всего два дня в сети новый хит. А между тем песня «Про зайца» уже под № 8 на вкладке «В тренде» YouTube и у нее более 150 тысяч просмотров.

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