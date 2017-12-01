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Лавров: «Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег»

01.12.2017 - 17:01

Новости Беларуси. Новые заявления после очередного испытания северокорейской баллистической ракеты. В КНДР готовы к переговорам с США, но только в случае признания официального Пхеньяна ядерной державой. Это заявление прозвучало в Госдуме России, от депутатов, которые в составе делегации посетили Северную Корею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позиция России – идти исключительно дипломатическим путем, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, в котором, кстати, есть вина обеих сторон. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью программе «Картина мира» на телеканале РТР-Беларусь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чин Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а чтобы он на них как-бы сорвался, на их провокации. Поэтому, осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег.

Полную версию эксклюзивной беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым смотрите 2 декабря в семь вечера на телеканале РТР-Беларусь в программе «Картина мира».

Сергей Лавров: мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег

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