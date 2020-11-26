Сергей Лавров: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость
Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих «раздельных домах». Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Сергей Лавров подтвердил сходство позиций Минска и Москвы в желании укрепить отношения. Кроме того, Россия поддерживает реализацию инициатив, которые Александр Лукашенко озвучил на встрече с Владимиром Путиным в Сочи. Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что на встрече обсуждали взаимоотношения Беларуси и стран Запада, которые в последнее время стали явно напряженными.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают.
Принимаются документы о продвижении демократии. Такой уже есть по России, сейчас внесли такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств.
Взаимодействие в рамках международных организаций и действий в области внешней политики Союзного государства 26 ноября обсудили в рамках совместного заседания МИД Беларуси и России.
Сергей Лавров: нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями
Новости Беларуси. Главы МИД Беларуси и России договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы с сожалением констатировали, что наши западные коллеги во главе с Соединенными Штатами продолжают настойчиво продвигать исключительно свои интересы – узко, эгоистично, явно в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене, используя так называемую концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые впрямую противопоставляют универсальным общепризнанным нормам международного права, включая устав ООН.
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Нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями, вплоть до приватизации их секретариатов. А когда это не получается, то коллективную работу в универсальных форматах пытаются подменить такими келейными междусобойчиками, где все те, кто соглашается с западной линией, принимают решения, которые затем выдаются за многосторонние и обязательные к исполнению. Жить по таким правилам нас едва ли можно заставить, подавляющее большинство стран мира твердо привержено старому проверенному принципу. Имею в виду уважение международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций.
Подводя итоги встречи, министры ответили на вопросы журналистов. Сергей Лавров опроверг слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции, а также отметил, что конституционная реформа в Беларуси будет способствовать стабилизации обстановки. Прокомментировали главы МИД и присоединение Украины к антибелорусским санкциям, расценив это как попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны.