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Сергей Лебедев: Беларусь и Россия найдут общий язык в решении спорных вопросов

07.02.2017 - 20:27

Новости Беларуси. Беларусь и Россия найдут общий язык в решении спорных вопросов, – уверен глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Политик убежден, что трудности временные и они не повлияют на Содружество, поскольку обе страны – активные сторонники укрепления интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Отношения России и Беларуси всегда отличались близостью, особо тесными связями на фоне отношений, например, с другими государствами. И я здесь не могу не согласиться с Президентом Республики Беларусь, который сказал, что это временное явление и мы наверняка найдем общий язык. Я тоже глубоко убежден, что общий язык будет найден. Это так же, как в каждой семье. Бывают некоторые несогласованности, разногласия. Во главе наших государств стоят мудрые руководители, я убежден, и они найдут решения. Я думаю, что эти трудности временные.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ

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