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Сергей Лебедев: Мы очень надеемся, что Украина возобновит свое участие в Содружестве

20.07.2017 - 13:41

Новости Украины. На полноценное участие Украины в Содружестве рассчитывают в Исполкоме СНГ. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Представители стран Содружества собрались 20 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время Украина меньше участвует в интеграционной деятельности. Однако, как выразил надежду Сергей Лебедев, шаги к возобновлению полноценного сотрудничества в рамках СНГ могут быть предприняты.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Украина де-юре остается в составе СНГ. Представители Украины присутствуют на отдельных заседаниях, проходящих в рамках СНГ. Но, к сожалению, активность Украины резко снизилась. Мы очень надеемся, что Украина со временем возобновит свое участие, потому что это отвечает интересам и всего Содружества, и самой Украины.

Нынешнее заседание прошло в преддверие Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ. В октябре их примет Сочи. Уже идет формирование повестки дня. Предположительно, одним из главных вопросов станет обеспечение экономического роста стран Содружества.

Сергей Лебедев: Мы очень надеемся, что Украина возобновит свое участие в Содружестве

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