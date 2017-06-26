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Сергей Лебедев: «Всё позитивное на площадке Союзного государства будет переноситься на площадку СНГ»

26.06.2017 - 15:10

Новости Беларуси. Заседание Высшего госсовета Союзного государства придаст дополнительный импульс интеграционному сотрудничеству Беларуси и России. Уверенность в этом высказал 26 июня председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 30 июня принимать ВГС будет российская столица. Сейчас полным ходом идет подготовка. Всего в повестке дня 9 вопросов. Среди ключевых тем – развитие промышленной кооперации, взаимодействие в сфере АПК, а такжесвобода передвижения и транзита товаров. Беларусь и Россия должны расширять кооперационные связи и реализовывать двусторонние проекты.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ:
Союзное государство для нас – это такая интеграционная структура, которая идет впереди нас, в углубление интеграционного сотрудничества. Потому что мы такой глубины взаимодействия пока еще не достигли. И поэтому все позитивное, что совершается и достигается на площадке Союзного государства, конечно же, будет переноситься потом и на площадку Содружества Независимых Государств.

Я очень надеюсь на то, что заседание Союзного Государства, руководство Союзного Государства в Москве придаст новые импульсы интеграционному сотрудничеству Беларуси и России.

Главная задача, которая стоит перед заседанием Высшего госсовета – продвинуть на шаг вперед отношения двух стран в практической сфере. Об этом накануне говорил белорусский Президент. Символично, что в 2017 году заседание Высшего госсовета совпадает с проведением IV Форума регионов Беларуси и России. На одной площадке встретятся ведущие производители двух стран. А это значит, стоит ждать и новых сделок. Наша страна везет в портфеле контракты не менее, чем на 300 миллионов долларов.

Сергей Лебедев: «Всё позитивное на площадке Союзного государства будет переноситься на площадку СНГ»

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