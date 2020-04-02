Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»
Новости Беларуси. 2 апреля стало известно, что пакет мер по поддержке экономики в условиях эпидемии уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси в Палате представителей, где открылась весенняя сессия.
На реализацию мер поддержки направят 110 миллионов рублей. Планируется, что документ затронет отрасли, в которых заняты свыше полумиллиона человек, в том числе в частном секторе.
Этим правительство не ограничится. Планируется разработать и второй пакет документов, который касается промышленности и строительства. Не исключено и появление последующих.
Была затронута и тема поставок нефти из России. Так, в апреле Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн сырья.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Поставка этой российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации. Цена – около 4 долларов за баррель.
Александр Лукашенко: Беларусь не отказывается от договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.
Во время интервью Президент Беларуси заявил, что Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский.
В качестве интервьюера выступает руководитель белорусского филиала МТРК «Мир» Владимир Перцов.
Телерадиокомпания «Мир» делает серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом к разговору с Александром Лукашенко стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.
Тематика интервью включает вопросы, касающиеся взаимодействия в Союзном государстве, на площадках ЕАЭС и СНГ.