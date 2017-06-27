новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Сериал «Друзья» может получить продолжение

27.06.2017 - 18:08

В зарубежных СМИ набирает популярность новость о том, что легендарный ситком «Друзья» может получить долгожданное продолжение.

Фото: imdb.com

Инсайдеры утверждают, что создатель сериала Марта Кауффман сейчас работает над сценарием, а помогает ей в этом исполнительница роли Фиби Буффе Лиза Кудроу. Сама актриса отрицает эту информацию, но поклонники уверены, что Кудроу просто поддерживает интригу.

Слухи о возвращении на экраны «Друзей» ходят уже давно. Исполнители главных ролей в разное время говорили о готовности приступить к съемкам, то полностью отрицали такую возможность. Мэттью Перри, например, заявил, что продолжение «Друзей» ему снится в самых страшных снах.

Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Джеймс Бэрроуз (режиссер), Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу в 2016 году. Фото: TheHR

Поклонники сериала выдвигают теорию и о том, что продолжение может оказаться спин-оффом оригинального шоу и будет целиком сосредоточено на жизни Фиби. Остальные актеры оригинала могут появиться в сериале в роли приглашенных звезд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Warner Bros.
Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»
Возможно, лучший режиссер нашего времени: 5 выдающихся фильмов Пола Томаса Андерсона
Фото: oldkavilochka
Мути, Ходченкова, Вилкова: Instagram-обзор образов красной дорожки Московского кинофестиваля
Фото: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC
Умножить на два: Роулинг заявила, что существует несколько Гарри Поттеров
8 «женских» фильмов, которые понравятся мужчинам
Звезда «Фарго» и муза братьев Коэнов: Фрэнсис МакДорманд исполняется 60 лет
Источник: youtube.com
Очередная награда «Кормильца»: фильм о белорусских тракторах получил премию на фестивале в США
«Аббатство Даунтон» станет полнометражным фильмом
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru