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Сериал «Клиника» может вернуться в виде полнометражного фильма

15.01.2018 - 12:16

Главная звезда культового ситкома о буднях врачей «Клиника» Зак Брафф объявил о своем желании снять продолжение сериала. Правда, Зак хочет сделать это в виде полнометражного фильма.

Фото: imdb.com

Зак Брафф:
Я не уверен, что у нас получится традиционный сезон сериала, скорее мы сделаем что-то вроде телефильма. Такой вариант выглядит более реалистично, так как наши актеры сейчас задействованы в разных собственных шоу, и формат двухчасовой картины для них предпочтительней целого сезона. Я уверен, что все звезды «Клиники» согласятся на участие в таком проекте. По крайней мере, я готов!

Фото: imdb.com

Браффа поддержала исполнительница роли Эллиот Рид Сара Чок: «Хотела бы я сняться в фильме про «Клинику»? Черт побери, да еще как! Это была такая классная работа, и мы с ребятами до сих пор регулярно видимся и зависаем вместе, поэтому я готова принять участие в возрождении проекта хоть сейчас».

Руководство канала АВС, на котором «Клиника» демонстрировалась с 2001 по 2010 год, еще никак не прокомментировало ситуации. Однако в случае согласия всех создателей сериала возрождение шоу станет лишь вопросом времени.

Фото: imdb.com

Как изменились актеры сериала «Клиника» за 16 лет – смотрите здесь.

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