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Серия лесных пожаров, взрывы и отравленная еда: французская полиция предупредила о готовящихся в Европе терактах

18.09.2017 - 11:39

Новости Франции. Громкое заявление сделала французская полиция – предупредила об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Кроме того, по данным разведки в планах экстремистов также организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания.

В семистраничном отчете отмечается, что особо высока вероятность совершения терактов во Франции, потому правоохранители экстренно пересматривают антитеррористический план. Усилят охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов.

Серия лесных пожаров, взрывы и отравленная еда: французская полиция предупредила о готовящихся в Европе терактах

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