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«Серьёзные перспективы»: подписание каких контрактов ожидается на белорусско-турецком бизнес-форуме в Анкаре

16.04.2019 - 14:24

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Анкару. В международном аэропорту турецкой столицы белорусского лидера встретила правительственная делегация и рота почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе визита – официальная встреча с Реджепом Эрдоганом. Сначала лидеры пообщаются в формате один на один, а затем встреча продолжится в расширенном составе.

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Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции:
Только две страны мира – Турция и Беларусь – могут связать эти два пути хордой с севера на юг. Мы здесь имеем неоспоримые географические, а значит, конкурентные преимущества. При этом я говорю обо всех видах транспорта: и авиационном, и железнодорожном, и речном – водном транспорте по реке Днепр. Если мы сумеем создать такой транспортный коридор с территории Республики Беларусь через реку Днепр в Черное и Средиземное море с использованием судов река-море, то мы фактически сумеем в два раза снизить стоимость доставки грузов и таким образом увеличить объемы двусторонней торговли.

Накануне с конвейера совместного производства сошли два трактора «Беларус». В будущем здесь будут выпускать до 1000 машин. В создании производства участвовали три страны – Беларусь, Турция и Азербайджан. Так выгоднее: между Анкарой и Баку действуют зона особых экономических преференций.

Как сблизить Беларусь и Турцию, сегодня обсудили и бизнесмены двух стран. Уже подписано более десятка контрактов.

Владимир Улахович, председатель Белоруской торгово-промышленной палаты:
У нас среди экспортеров 66 белорусских компаний. Есть, конечно, ключевые наши компании – это нефтехимия, металлургия, машиностроение. Они основной наш экспортный портфель составляют. Но задача в том, чтобы расширять нашу линейку продукции, которая сюда приходит. И это одна из задач, которая стоит сегодня на форуме, потому что здесь новые темы есть: и фармацевтика, и банковская сфера, и логистика, и мебельная промышленность. Я думаю, это как раз еще одна тема, которая в ходе переговоров будет развиваться.

Ежегодно Турцию посещают 250 тысяч белорусов. Но эта страна не только туристическая Мекка. Немалая территория Турции большую часть года покрыта снегом, так что рынок нуждается и в нашей снегоуборочной технике, а для фермеров планируются поставки белорусских комбайнов. Скоро начнутся их испытания. Есть взаимный интерес в сферах нанотехнологий и переработке углеводородов.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Мы сегодня подписываем именно долгосрочные контракт на шесть лет. Для нас это очень серьезные перспективы. Для нас это стабильность. С этого контракта 200 миллионов евро. Мы очень серьезно подошли к подготовке этого контракта: технически организовали логистику, поставляем через порты.

По итогам официального визита ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

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