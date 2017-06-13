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Сессия совещания сторон Конвенции Эспо начинает работу в Минске

13.06.2017 - 10:26

Новости Беларуси. Сессия совещания сторон Конвенции Эспо начинает работу в Минске. В мероприятиях примут участие около 200 представителей из 45 государств, в том числе главы природоохранных и других ведомств, а также должностные лица международных организаций и финансовых институтов, общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Сессия Конвенции Эспо даст положительный эффект в продвижении целей устойчивого развития, а выбор нашей страны для проведения представительного собрания является признанием значительного вклада Беларуси в мировую экологию.

К международному соглашению Минск присоединился 11 лет назад. Конвенция закрепляет обязательства стран обсуждать потенциально опасные проекты не только внутри, но и проводить консультации с сопредельными странами.

Сессия совещания сторон Конвенции Эспо начинает работу в Минске

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