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«Сестра научила меня правильно работать с цветами». Как техник-электроник из Лиды стал известным свадебным флористом

18.01.2018 - 10:53

По специальности Виталий Клименков – техник-электроник. Но свое призвание он нашел совсем в другой сфере. 7 лет назад этот творческий парень впервые попробовал себя во флористике. И сразу понял: это то, что ему действительно подходит!

Виталий Клименков, флорист:
Пошёл в костёл на религию помогать. Там сестра научила меня правильно работать с цветами. Мне друзья говорят: «Виталик, может, попробуй букеты собирать?» Ну и я такой: «Ну, давайте». Года 4 назад я сделал первый свадебный букет, был желтый тюльпан и белые фрезии. И от этого понеслось всё.

Сегодня Виталий Клименков – известный свадебный флорист. Живет молодой человек в городе Лида, но слава о нем разлетелась далеко за пределами родного города. С просьбой создать оригинальную цветочную композицию или букет к профессионалу своего дела обращаются со всей страны.

Виталий Клименков:
Не умею делать маленькие букеты, я делаю всегда объёмные, где большой ассортимент цветов. Всегда красивая зелень, букеты с мужским характером, как многие говорят.

Виталий признается, он – самоучка. Никаких флористических курсов не заканчивал. Умение чувствовать прекрасное и интуиция помогают ему сочетать цветы между собой, и при этом создавать что-то оригинальное.

К своей любимой работе Виталий подходит со всей ответственностью. На создание флористической композиции или букета, как правило, у него уходит несколько часов.

Виталий Клименков:
Флорист – это как художник. Он видит цветы, он рисует в голове палитру сочетаемого и несочетаемого.

В Беларуси мужчин-флористов можно пересчитать по пальцам одной руки. Во многом это выделяет Виталия Клименкова среди женщин-коллег. Некоторые удивляются, когда видят этого харизматичного парня за необычным занятием. Но скептицизм быстро проходит.

Виталий не любит повторений. Поэтому каждый его букет – эксклюзивный. Флорист признается, если готовый результат радует не только тебя, но и окружающих, это приносит огромную радость.

Как техник-электроник из Лиды стал известным свадебным флористом?

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