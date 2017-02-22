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Сеть аптек «Добрыя лекі»: низкие цены, широкий ассортимент, высокая скорость обслуживания

22.02.2017 - 13:37

Низкие цены, широкий ассортимент, высокую скорость обслуживания дает своим клиентам сеть аптек «Добрыя  лекі». Именно здесь цена прекрасно сочетается с качеством,  а самые обычные покупки способны принести положительные эмоции.

С декабря 2015 года сеть аптек «Добрыя лекі» неизменно служит своим клиентам. Ежедневно в аптеки приходят новые поступления товара, поэтому ассортимент широкий, начиная от лекарственных средств, способных побороть любой недуг, и заканчивая косметическими средствами, уже давно подтвердившими своё высоко качество. Здесь также можно найти огромное количество травяных сборов, витаминных комплексов, биологически активных добавок к пище и различную медицинскую технику. И всё это по сниженным ценам.

Ежедневно в сети аптек «Добрыя  лекі» о вашем здоровье заботятся более 150 специалистов. Это высокопрофессиональные провизоры и фармацевты, которые с радостью помогут Вам сделать правильный выбор и всегда поделятся ценными советами.

По-достоинству оценить многочисленные преимущества сети аптек – «Добрыя лекі» уже смогли и сами клиенты.

Сегодня «Добрыя лекі» – это более 40 аптек по всей Беларуси, которые расположены в Минске, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Новополоцке и Солигорске. Узнать каждую из них можно благодаря яркому оформлению, белорусскому орнаменту, который уже стал символом этих аптек.

Здоровье нельзя купить, но можно приобрести то, что способно его поддержать. Совершайте выгодные покупки по доступным ценам. Ведь «Добрыя лекі» – это доступные аптеки!

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