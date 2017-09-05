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Северная Корея вопреки призывам международной общественности готовит очередной запуск ракеты 9 сентября

05.09.2017 - 10:58

Новости Беларуси. Разберусь сама. Северная Корея вопреки призывам международной общественности готовит очередной запуск ракеты. Для этого военные КНДР перевозят баллистический снаряд на западное побережье – поближе к Сеулу. Запустят боеголовку 9 сентября – в день основания республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ту сторону 38 параллели также впервые со времен гражданской войны заговорили о вооружении – Южная Корея получит от США оружие на миллиарды долларов, это вдобавок к совместным с Дядей Сэмом учениям на полуострове. Политологи все чаще вспоминают карибский кризис.

Северная Корея вопреки призывам международной общественности готовит очередной запуск ракеты 9 сентября

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