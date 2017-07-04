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Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря

04.07.2017 - 11:49

Новости Северной Кореи. Утром 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск ракеты (предположительно баллистической) в направлении Японского моря. Она пролетела минут 40 и упала, скорее всего, в исключительной экономической зоне Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр страны Восходящего солнца назвал действия КНДР провокацией и пообещал поднять этот вопрос завтра в Гамбурге на саммите стран G20 на встрече с лидерами США и Южной Кореи. Резолюция ООН запрещает КНДР тесты баллистических ракет. В последний раз о северокорейских ракетных испытаниях сообщалось 8 июня.

Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря

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