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«Сейчас до Серебрянки можно добраться прямиком»: обновили мост через Свислочь в Минске

17.08.2017 - 10:44

Новости Беларуси. Еще несколько месяцев назад здесь, на Свислочи был маленький узкий временный деревянный мост. Сейчас здесь можно свободно гулять пешком и даже несколько велосипедов разъедутся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Якубовский, начальник участка ГП «ССУ-4» УДМСиБ Мингорисполкома»:
Осталось по объекту выполнить озеленение территории, установить урны, скамейки, покрытие верхнего слоя велодорожки от моста до ДК «Лошицкий», перила, поручни на лестницах и подборы на стенах.

Анастасия Астапчик:
Просто отлично, я живу здесь очень давно. Работала в Серебрянке, видела, как она строилась. Сейчас очень удобно: до Серебрянки можно добраться до ней прямиком.

«Сейчас до Серебрянки можно добраться прямиком»: обновили мост через Свислочь в Минске

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