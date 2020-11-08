«Сейчас на нашу страну навалилось очень много лжи и неправды». Белорусы о том, почему несмотря ни на что участвуют в автопробегах
Новости Беларуси. «За единую Беларусь!» С этим девизом около 6 тысяч неравнодушных к судьбе своей страны приняли участие в масштабном автопробеге под государственным флагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская авиация сопровождала колонну по ходу всего движения. А это без малого 1 500 машин. Ранее их водители успели побывать чуть ли не в каждом уголке страны. Позади у участников патриотических акций тысячи километров и впечатлений. Сегодня им были открыты дороги Минска.
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В столицу с самого утра начали съезжаться участники акции со всей страны. Эти кадры, к примеру, из Могилева. Более полусотни человек сегодня ни свет ни заря отправились в Минск.
Пока город только готовился встретить новый день, участники автопробега «За единую Беларусь!» уже были на старте. Могилевчан не испугало и ненастье. Как отметили участники, общая идея греет.
Все с собой взяли, кофе взяли. Ребенка потеплее одели. Сами потеплее оделись. Настроение просто прекрасное!
Сейчас на нашу страну навалилось очень много лжи и неправды. Обвиняют определенную часть населения, и внутри, и извне, люди обвиняют нашу страну во всех смертных грехах, каких только нет. А мы знаем ее другой. Мы знаем ее светлой, доброй, хорошей, трудолюбивой. Мы много работали для того, чтобы наша страна была такой, какая она сейчас есть. И нам больно слышать, когда ее хают, когда ее обижают, кода ее обвиняют. Поэтому мы встали за свою страну и свою правду. Наша правда такова, что любимую не отдают.
Я не смогла сидеть на месте, хотя вроде как сильно не планировалось, потому что у меня работа, я ИП, и выходной день – это мои живые деньги. Но я в последний момент приняла решение, поставила выходной день. Это последний автопробег, который я не могла пропустить. Потому я сейчас здесь в это холодное утро. С надеждой на будущее, на успех, на развитие.
Отметим, что участники масштабного автопробега «За единую Беларусь!» по ходу своего движения замкнули Минскую кольцевую дорогу. А после яркой точкой мероприятия стал концерт со звездами белорусской эстрады.
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Новости Беларуси. Перерезать красную ленту и тем самым давать жизнь новым объектам – хорошая и полезная традиция, которая начала свое «шествие» по всей стране накануне, 7 ноября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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