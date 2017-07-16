новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы

16.07.2017 - 13:18

Новости Беларуси. В Речице детей учат делать пластилиновые мультфильмы. Лепить на экологическую тему решили в эколого-культурном центре два года назад. За это время руками детей созданы десятки фильмов, некоторые из которых даже транслировались по телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Лабушев, юный аниматор:
Сейчас мы работаем над мультиком про двух монстров. У них была задача очистить наш мир от грязи, потому что они увидели нашу проблему, как мы засоряем землю.

Алеся Белая, руководитель экомультстудии, младший научный сотрудник Речицкого эколого-культурного центра:
Насколько актуально сейчас экологическое воспитание. И искали новые формы работы, в процессе мультипликации ребенок раскрывается.

За несколько лет в центре образовался целый пластилиновый архив, возможно, единственный в мире. Здесь скопились уже сотни персонажей. Сейчас в планах у ребят новый большой проект, с которым они примут участие в фестивале анимационных фильмов.

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Помощь экологии с помощью пластилина: в Речице дети создают уникальные мультфильмы
Помощь экологии с помощью пластилина: в Речице дети создают уникальные мультфильмы
За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители
За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители
Детская анимационная студия «Вектор» в студии программы «УТРО» на СТВ
Детская анимационная студия «Вектор» в студии программы «УТРО» на СТВ
Фестиваль «Анимаёвка» открылся в Могилёве 10 сентября
Фестиваль «Анимаёвка» открылся в Могилёве 10 сентября
Рекордное число белорусских фильмов включено в конкурсную программу «Золотого Витязя»
Белорусские мультфильмы, детский фильм и игровой фильм покажут на кинофестивале в России
Плакат
28 октября – Международный день анимации. Как белорусские мультипликаторы покоряют Канны и Болливуд?
16 Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2013» в Могилеве
16 сентября в Могилеве открылся международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка»
Статуэтка кинопремии «Золотой орел»
Белорусский мультфильм стал лучшей анимационной работой 2012 года на кинопремии «Золотой орел»
Все новости по теме Анимация
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru