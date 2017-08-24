новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

«Сейчас уже финишируем»: участок трамвайных путей возле железнодорожного вокзала в Минске откроют после ремонта 1 сентября

24.08.2017 - 12:47

Новости Беларуси. Готовимся к запуску. В Минске практически завершили ремонт трамвайных путей возле железнодорожного вокзала на улице Бобруйской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи со строительством третьей ветки метро стук колес здесь не слышали с 2015 года.  Сейчас строительные работы почти окончены. За 2 недели рабочие уложили новые рельсы. Остались только шлифовка и укладка плитки.

Алексей Тумашик, производитель работ филиала «Служба трамвайного пути ГП «Минсктранс»:
90 метров двухпутного участка было разобрано для прокладки метростроевского тоннеля. Мы сейчас его восстанавливаем обратно. Завезли сюда звенья, снятые ранее отсюда. Смонтировали, подварили, выправили. Сейчас уже финишируем: закладываем плитку – верхнее основание.

Как и обещали ранее, по привычным маршрутам трамваи пойдут 1 сентября. Пассажирам рекомендуют не забыть купить проездной.

«Сейчас уже финишируем»: участок трамвайных путей возле железнодорожного вокзала в Минске откроют после ремонта 1 сентября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Больше 300 млн рублей выделят в Беларуси на капитальный ремонт жилья
Больше 300 млн рублей выделят в Беларуси на капитальный ремонт жилья
Новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 готов открыть свои двери после ремонта
Новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 готов открыть свои двери после ремонта
Трамвайные пути от вокзала до Серебрянки в Минске будут восстанавливать по чешской технологии
Трамвайные пути от вокзала до Серебрянки в Минске будут восстанавливать по чешской технологии
Фотофакт: в Копыле напротив ЗАГСа установили карету на деньги, вырученные на субботнике
Фотофакт: в Копыле напротив ЗАГСа установили карету на деньги, вырученные на субботнике
Василий Жарко поручил реконструировать стадион «Припять» в Пинске
Василий Жарко поручил реконструировать стадион «Припять» в Пинске
Реконструкцию второго этажа «Центрального» закончат 10 августа
Реконструкцию второго этажа «Центрального» закончат 10 августа
Стену в Минске покрасили в национальном стиле
Стену в Минске покрасили в национальном стиле
Балкон находится в аварийном состоянии: жильцы дома в центре Витебска борются за капремонт
Балкон находится в аварийном состоянии: жильцы дома в центре Витебска борются за капремонт
Все новости по теме Ремонт и капремонт в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru