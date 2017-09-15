Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок стартует в Беларуси с 16 сентября. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома.