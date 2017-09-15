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Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок стартует в Беларуси с 16 сентября

15.09.2017 - 11:23

Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок стартует в Беларуси с 16 сентября. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Нина Емельянова

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