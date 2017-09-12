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Сфера здравоохранения, медицинский туризм – это еще одно направление, где мы можем сотрудничать: вице-премьер Индии

12.09.2017 - 16:18

Новости Беларуси. Беларусь намерена внести свой вклад в развитие Индии. Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом высказал желание перейти на экономическую конкретику в белорусско-индийских отношениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не смотря на то, что мы не такая гигантская страна как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. И действительно, настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики.

Венкайах Найду, вице-президент Республики Индия:
Под руководством премьер-министра в Индии сейчас реализуется много инициатив, реформ. Это создает возможности для активного взаимодействия двух стран по различным направлениям. У нас так же развивается сфера здравоохранения, медицинский туризм. Я надеюсь, что это еще одно направление, где мы можем сотрудничать.

Александр Лукашенко в Индии: Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов

Сфера здравоохранения, медицинский туризм – это еще одно направление, где мы можем сотрудничать: вице-премьер Индии

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