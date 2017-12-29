﻿ Сгорел дом или нужны деньги на лечение: куда обращаться за матпомощью? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Сгорел дом или нужны деньги на лечение: куда обращаться за матпомощью?

29.12.2017 - 18:35

Новости Беларуси. Где искать помощи в случае сложной жизненной ситуации, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
К сожалению, никто из нас не застрахован от каких-то неприятных событий в жизни. Кто-то из-за пожара остался без крыши над головой. А кому-то, предположим, срочно нужны деньги на лечение. Если такое происходит, что делать? Куда бежать?

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Есть, так скажем, проторенные тропы, которые прописаны в нормативных законодательных актах. Каждый знает, где находится администрация района и, конечно же, можно обратиться за адресной социальной помощью. Многие благотворительные организации сегодня стали сотрудничать, в том числе, и с приходами.

Будь то белорусская православная церковь или католическая.

Не все знают адреса благотворительных фондов и организаций, куда сразу побежать. 

Благотворительность: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля
За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля
Руководитель администрации Фрунзенского района посетил семью Антона Дроздовского, чтобы узнать о здоровье ребёнка
Руководитель администрации Фрунзенского района посетил семью Антона Дроздовского, чтобы узнать о здоровье ребёнка
«Социальный патруль»: куда нести еду и одежду для бездомных?
«Социальный патруль»: куда нести еду и одежду для бездомных?
Хосписам в Минском районе в 2,5 раза уменьшили размер арендной платы за земельные участки
Хосписам в Минском районе в 2,5 раза уменьшили размер арендной платы за земельные участки
С 17 ноября по-новому будут считать доходы семей, претендующих на льготный кредит
С 17 ноября по-новому будут считать доходы семей, претендующих на льготный кредит
«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе
«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе
В доме Неманской установили специальный подъемник для женщины, которая передвигается на инвалидной коляске
В доме на Неманской установили специальный подъемник для женщины, которая передвигается на инвалидной коляске
Социальная няня для брошенных детей появилась в Борисовской инфекционной больнице
Социальная няня для брошенных детей появилась в Борисовской инфекционной больнице
Все новости по теме Социальная помощь, Государственная политика в сфере социальной защиты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru