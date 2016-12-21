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«Шахтер» и «Строитель» завершили выступление в еврокубках

21.12.2016 - 15:34

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» и минский «Строитель» покинули волейбольную евроарену. «Горняки» отправились в морозный Новый Уренгой, где уступили со счетом 1:3 местному «Факелу». Дело происходило в рамках 1/16 финала Кубка вызова. «Строитель» же принимал под сводами минского Дворца спорта «Пьяченцу» в ответной баталии 1/32 финала Кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Строителю» не грех уповать на судьбу. Соперник по Лиге чемпионов – крепкий финский «Тиикерит». В Кубке ЕКВ – так сразу итальянская «Пьяченца». Да и на выезде оба сета на балансе остались за оппонентом. Злой рок, иначе и не скажешь.

Тем не менее, просто так говорить еврокубкам «До свидания» минчане не были намерены. Тем более что на выходных они выиграли Кубок Беларуси, став обладателем почетного трофея в 7-й раз. Только вот нынешний соперник – гораздо титулованнее и сильнее.

Поначалу на площадке была равная борьба. Если кто-то из соперников вырывался вперед, то оппонент непременно его нагонял. Волейбольные качели продолжались вплоть до концовки. И тут фортуна улыбнулась минчанам – 25:23.

К сожалению, это был единственный проблеск надежды за вечер.  «Строитель» был не похож сам на себя. Играть-то парни играли, но без огонька в глазах и привычного куража. Таким подарком «Пьяченца» воспользовалась сполна – 3:1 в матче и 6:2 по сумме двух дуэлей – евросезон для домостроителей завершен.

«Шахтер» «Строитель» завершили выступление в еврокубках

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